Nel 2025 scende l’inflazione e aumentano i salari | il miglioramento Italiano nei dati Istat
Nel 2025 l’Italia mostra segni di ripresa. I dati dell’Istat confermano che l’economia migliora, con gli stipendi che crescono del 3,1% anche quest’anno. La ripresa si fa sentire sui salari e sull’inflazione che scende.
La ripresa economica dell’Italia si è fatta sentire nell’ultimo anno. come rilevano i dati Istat. Nel 2025 gli stipendi hanno registrato una crescita del 3,1%, proprio come nel 2024. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, si è registrato un ulteriore recupero sull’inflazione, che nel 2025 ha segnato un +1,7%. Nell’ultimo anno, l’andamento salariale positivo è stato più alto nel settore privato, che in totale ha raggiunto il 3,2%. Nel settore pubblico, invece, la progressione si è attestata al 2,7%, riflettendo gli esiti dei rinnovi relativi al triennio 2022-2024. Istat, l’economia italiana risorge nel 2025: scende l’inflazione e aumentano i salari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondimenti su Italia Ripresa
I dati Istat: l’inflazione accelera, prezzi aumentano dell’1,5 per cento
Secondo i dati Istat di dicembre 2025, l’inflazione si conferma in aumento, con un incremento dell’1,2 per cento su base annua rispetto all’1,1 per cento di novembre.
Salari stagnanti che non compensano l’inflazione: i dati Inps. E le donne guadagnano il 30% in meno
I dati Inps evidenziano come i salari italiani, pur aumentando nominalmente, non riescano a tenere il passo con l’inflazione, causando una stagnazione dei salari reali.
Ultime notizie su Italia Ripresa
Argomenti discussi: USA: consumi di vino in calo anche nel 2025, l’Italia tiene meglio della media; Analisi del mercato dei mutui 2025: l'inversione di tendenza tra fisso e variabile e l'impatto sul potere d'acquisto; Auto, listini in aumento nel 2025: +1,3% le benzina. L’usato scende del 2,2%; Confindustria: economia quasi ferma, le tensioni gonfiano l’oro.
Mercato dei finanziamenti: nel Lazio nel 2025 il tasso di interesse medio sui prestiti personali scende di quasi 40 punti baseIl 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei finanziamenti, caratterizzato da tassi di interesse in discesa rispetto al recente passato, soprattutto per quanto riguarda i prestiti personali. Se ... rietinvetrina.it
Mercato dei finanziamenti: in Basilicata nel 2025 il tasso di interesse medio sui prestiti personali scende di quasi 40 punti baseIn calo anche il TAEG medio delle cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati, rialzo invece per i dipendenti pubblici Il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei finanziamenti, ca ... melandronews.it
L'avanzo commerciale italiano con gli Stati Uniti scende da 38 a 34,2 miliardi di euro nel 2025. Forte incremento delle importazioni americane in Italia a dicembre: +61,1% facebook
Scende in campo JANNIK SINNER Guarda tutti gli Australian Open del fenomeno italiano su #DAZN, tramite i canali di Eurosport Accedi alla nostra App e resta aggiornato su tutto il calendario della competizione x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.