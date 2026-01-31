Nel 2025 l’Italia mostra segni di ripresa. I dati dell’Istat confermano che l’economia migliora, con gli stipendi che crescono del 3,1% anche quest’anno. La ripresa si fa sentire sui salari e sull’inflazione che scende.

La ripresa economica dell’Italia si è fatta sentire nell’ultimo anno. come rilevano i dati Istat. Nel 2025 gli stipendi hanno registrato una crescita del 3,1%, proprio come nel 2024. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, si è registrato un ulteriore recupero sull’inflazione, che nel 2025 ha segnato un +1,7%. Nell’ultimo anno, l’andamento salariale positivo è stato più alto nel settore privato, che in totale ha raggiunto il 3,2%. Nel settore pubblico, invece, la progressione si è attestata al 2,7%, riflettendo gli esiti dei rinnovi relativi al triennio 2022-2024. Istat, l’economia italiana risorge nel 2025: scende l’inflazione e aumentano i salari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nel 2025 scende l’inflazione e aumentano i salari: il miglioramento Italiano nei dati Istat

Approfondimenti su Italia Ripresa

Secondo i dati Istat di dicembre 2025, l’inflazione si conferma in aumento, con un incremento dell’1,2 per cento su base annua rispetto all’1,1 per cento di novembre.

I dati Inps evidenziano come i salari italiani, pur aumentando nominalmente, non riescano a tenere il passo con l’inflazione, causando una stagnazione dei salari reali.

Ultime notizie su Italia Ripresa

