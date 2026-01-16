Carrello della spesa in 5 anni rialzo oltre l’inflazione

Nel dicembre 2025, il carrello della spesa ha registrato un incremento dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1,2% rispetto a dicembre 2024, secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo. In cinque anni, il loro rialzo ha superato l’inflazione, evidenziando una crescita costante dei prezzi dei beni di consumo quotidiani. Questo andamento riflette le dinamiche del mercato e le sfide economiche attuali.

A dicembre 2025 l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,2% su novembre e dell'1,2% su dicembre 2024. I rincari maggiori riguardano trasporti e alimentari. In calo invece i prezzi degli energetici.

Stangata sulle famiglie, il carrello della spesa è aumentato del 24% in 5 anni. Le bollette addirittura del 34% - Un incremento della spesa alimentare ben superiore all’inflazione (+17% in 5 anni). msn.com

Il carrello della spesa sale più dell’inflazione: +24% in cinque anni - A dicembre 2025 l’inflazione in Italia sale dell’1,2% su base annua, mentre il carrello della spesa aumenta del 24% dal 2021. italiaatavola.net

Carrello della spesa, in 5 anni rialzo oltre l’inflazione

Istat, l'inflazione accelera: prezzi saliti dell'1,5% nel 2025. Carrello della spesa più caro del 24% dal 2021

L'inflazione accelera, prezzi +1,5% nel 2025. Il carrello della spesa più caro del 24% dal 2021 A dicembre 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo mostra un aumento dello 0,2% su novembre 2025 e dell'1,2% su dicembre 2024

