Inflazione | a novembre rallentano i prezzi del carrello della spesa | da +2,1 a +1,5%

A novembre risultano in rallentamento i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +2,1% a +1,5%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,1% a +2,0%). Lo comunica l’Istat. In generale, a novembre 2025 l’inflazione scende all’1,1%, il livello più basso registrato da gennaio.  Sulla dinamica dell’indice generale incidono gli effetti dovuti al. Feedpress.me

