Inflazione | a novembre rallentano i prezzi del carrello della spesa | da +2,1 a +1,5%
A novembre risultano in rallentamento i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +2,1% a +1,5%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,1% a +2,0%). Lo comunica l’Istat. In generale, a novembre 2025 l’inflazione scende all’1,1%, il livello più basso registrato da gennaio. Sulla dinamica dell’indice generale incidono gli effetti dovuti al. Feedpress.me
ROMAGNA: Novembre, inflazione stabile, Ravenna nel gradino più basso (13,5%) | VIDEO
Inflazione: a novembre l'Istat rivela il dato più basso da gennaio (-1,1% su anno) - Entrando nello specifico delle rilevazioni, l’Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l’Intera Collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha evidenziato una variazione negativa congiunturale pari a ... businesscommunity.it
Prezzi al consumo giù dello 0,2% a novembre, inflazione cala all'1,1% - A novembre 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività segna una riduzione dello 0,2% sul mese precedente. ansa.it
Settimana cruciale per i mercati (e non solo) con molti dati macro in arrivo: 1. Vendite al dettaglio (ottobre) – Martedì 2. Rapporto sull’occupazione (novembre) – Martedì 3. CPI (inflazione al consumo, novembre) – Giovedì 4. Indice manifatturiero Philly Fed - facebook.com facebook
Secondo le stime preliminari, nel mese di novembre inflazione all’1,2% (come nel mese precedente) istat.it/comunicato-sta… #istat x.com
