Mickey Down e Konrad Kay hanno rilasciato un'intervista spiegando perché nella loro serie il focus non è sulla finanza, ma sulle pressioni e le illusioni del settore. La causa di questa scelta deriva dal desiderio di mostrare le difficoltà quotidiane dei giovani professionisti. I due autori vogliono sfatare i miti sulla perfezione nel mondo lavorativo. La conversazione rivela come il successo spesso nasconda insidie e delusioni. La serie si concentra proprio su queste sfide nascoste.

Mickey Down e Konrad Kay ci raccontano perché nella serie il vero campo di battaglia non è la finanza. In streaming su HBO Max. Fin dal suo esordio, Industry ha fatto una scelta precisa: raccontare il mondo della finanza dal punto di vista dei più giovani, di chi entra nel sistema senza potere, senza status, senza protezioni. Cinque neolaureati che devono farsi strada in Pierpoint, una delle banche londinesi più ambite e competitive. Una decisione che nasce dagli showrunner Mickey Down e Konrad Kay, che abbiamo incontrato dal vivo durante il junket per il lancio di HBO Max. Hanno così avuto modo di raccontarci il processo creativo e gli obiettivi che si erano prefissati, oltre a quello che lo show può raccontare sulla società . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Industry, intervista a Myha'la: "Femminismo non è solo la solidarietà femminile"#Industry-Myha'la || Myha'la ha parlato della sua visione sul femminismo, lontana dai soliti stereotipi.

Antonio La Cava, l'intervista allo chef nomade dei social: “Ho smesso di inseguire la perfezione”Antonio La Cava, noto chef e figura di spicco nel mondo dei social, condivide il suo percorso di trasformazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Industry, intervista a Mickey Down e Konrad Kay: La perfezione inganna; Industry gli showrunner Konrad Kay e Mickey Down credono che la serie sarebbe stata cancellata se non fosse stata trasmessa su HBO; 'Portobello' La conferenza stampa con regista e cast; Industry intervista a Mickey Down e Konrad Kay sui retroscena della serie HBO Max.

Counting the hours down La nostra Coppa Italia inizia alle 18:00 - facebook.com facebook