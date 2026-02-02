Industry intervista a Myha' la | Femminismo non è solo la solidarietà femminile

Myha'la ha parlato della sua visione sul femminismo, lontana dai soliti stereotipi. Durante l’intervista, l’attrice ha spiegato che il femminismo non si riduce solo alla solidarietà tra donne, ma coinvolge un cambiamento più ampio nella società. Ha sottolineato l’importanza di ascoltare le nuove generazioni e di affrontare temi legati alla finanza e alla rappresentanza femminile, specialmente in un settore come quello della finanza, spesso dominato dagli uomini. La serie in cui recita, con Marisa Abela, mette in luce proprio

La nostra intervista alla co-protagonista (con Marisa Abela) della serie sulla finanza, dal punto di vista dei giovani. Su HBO Max. Industry è approdata in Italia insieme alla nuova piattaforma streaming HBO Max. Si è distinta subito per i suoi protagonisti: giovani neolaureati di varia estrazione sociale che iniziano a lavorare alla Pierpoint, una delle più prestigiose banche londinesi, sperando di essere assunti dopo un anno di prova. A colpire tra loro in particolare è Harper Stern (Myha'la), ambiziosa e desiderosa di arrivare in cima, caratteristiche che la accomunano ad un'altra dei candidati, Yasmin Kara-Hanani (Marisa Abela).

