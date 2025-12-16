Decreto Energia il tetto tedesco sull’elettricità riaccende l’allarme industria in Italia

Il Decreto Energia, atteso da tempo e prossimo all’approvazione, introduce un tetto tedesco sull’elettricità che solleva preoccupazioni tra gli industriali italiani. Con l’obiettivo di correggere le distorsioni nei costi energetici, il provvedimento rischia di accentuare le sfide per la competitività del settore industriale nel nostro paese.

Con il Decreto Energia, a lungo rinviato, che mira a correggere le distorsioni strutturali nei costi energetici e che dovrebbe essere approvato nelle prossime settimane, i leader dell’industria italiana affermano che la posta in gioco per la competitività non potrebbe essere più alta, intensificando le richieste di un intervento urgente. La pressione è forte per la seconda economia industriale europea, che deve anche affrontare i prezzi dell’elettricità più alti dell’Unione. Secondo i dati di Confindustria, nel primo semestre del 2025 le aziende italiane hanno pagato in media 278 euro per MWh, quasi il 30% in più rispetto alla media UE. Quotidiano.net

