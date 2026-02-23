Indagati vertici dell'Aeronautica | spariti 2500 pezzi di aerei militari valgono 17 milioni di euro
Vertici dell'Aeronautica sono coinvolti nell'indagine sulla scomparsa di 2500 pezzi di componenti di aerei militari, del valore di 17 milioni di euro. La sparizione si è verificata nel deposito di un'unità militare, dove i pezzi sono stati trovati irreperibili durante un controllo di routine. Le autorità stanno esaminando i movimenti sospetti e le responsabilità dei dieci individui coinvolti. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'efficienza della gestione delle risorse militari.
Componenti di aerei dal valore di 17 milioni di euro sono "scomparsi nel nulla". Si indaga per peculato su dieci nomi, tra i quali alcuni sono dei vertici dell'Aeronautica militare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: C’è un altro caso Brunetta: i vertici dell’Arera si alzano lo stipendio di 70mila euro l’anno
Leggi anche: Paziente in fin di via trasportato d’urgenza da Galatina a Ciampino con un volo dell’Aeronautica Militare
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Difesa, spariti 2.500 pezzi da Tornado e C-130: buco da 17 milioni, indagati vertici Aeronautica.
Svaniti nel nulla 2.500 pezzi di aerei militari: è giallo. Dieci indagati, anche alcuni vertici dell’AeronauticaDovranno rispondere dell'accusa di Peculato. Il valore stimato dei componenti scomparsi si aggira sui 17 milioni di euro ... dire.it
Indagati vertici Aeronautica: mistero e indagini su 2.500 componenti avionici spariti nel nullaIndagati vertici Aeronautica nella sparizione di 2.500 componenti militari: inchiesta su peculato e gestione irregolare dei materiali strategici. notizie.it
I pm meneghini stanno verificando la correttezza degli ultimi bilanci della banca specializzata nel factoring. Finora nessuno dei vertici è iscritto nel registro degli indagati - facebook.com facebook