Indagati vertici dell'Aeronautica | spariti 2500 pezzi di aerei militari valgono 17 milioni di euro

Vertici dell'Aeronautica sono coinvolti nell'indagine sulla scomparsa di 2500 pezzi di componenti di aerei militari, del valore di 17 milioni di euro. La sparizione si è verificata nel deposito di un'unità militare, dove i pezzi sono stati trovati irreperibili durante un controllo di routine. Le autorità stanno esaminando i movimenti sospetti e le responsabilità dei dieci individui coinvolti. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'efficienza della gestione delle risorse militari.