C'è un altro caso Brunetta | i vertici dell'Arera si alzano lo stipendio di 70mila euro l'anno

Dopo il caso dell'aumento di stipendio del presidente del Cnel, Renato Brunetta, a 310mila euro l’anno, poi revocato a causa delle polemiche, anche i vertici dell'Arera hanno deciso di alzare i propri compensi, per un ammontare di 70mila euro l'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

