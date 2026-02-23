Indagata! L’inchiesta che fa tremare il partito di Giorgia Meloni

La presenza della vicesindaca di Brindisi tra gli indagati in un’indagine antimafia ha sollevato molte preoccupazioni. La causa è un’indagine che coinvolge presunti traffici di rifiuti tra Italia, Grecia e Bulgaria. La questione riguarda anche il ruolo dell’amministrazione locale e le attività di alcuni soggetti vicini alle istituzioni. Le autorità hanno avviato accertamenti approfonditi per chiarire i fatti e verificare eventuali responsabilità. La vicenda continua a tenere sotto stretta osservazione la città.

Un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce sta accendendo i riflettori su Brindisi e sulla sua amministrazione: la vicesindaca Giuliana Tedesco (Fratelli d’Italia) risulta tra gli indagati in un procedimento legato a un presunto traffico illecito di rifiuti tra Italia, Grecia e Bulgaria. L’inchiesta, che sabato scorso ha portato a sei arresti, contesta alla vicesindaca l’ipotesi di concorso in falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, con aggravante ambientale. Secondo quanto emerge dagli atti, il filone che riguarda Tedesco si concentrerebbe su presunte attestazioni non veritiere funzionali al rilascio di autorizzazioni da parte della Provincia di Brindisi in favore della società Bri Ecologica, attiva nel settore dei rifiuti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

