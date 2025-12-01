L’inchiesta per corruzione in Ucraina fa tremare la famiglia di Zelensky
Donald Trump non ha una deadline per le trattative di pace tra Ucraina e Russia. «Non ho una scadenza», ha detto parlando ai giornalisti. Intanto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà ricevuto dal suo omologo francese Emmanuel Macron. Sarà la decima visita del leader di Kiev in Francia dal febbraio 2022. Ma la caduta di Andrij Yermak fa ancora discutere. Storico braccio destro del presidente, il «secondo uomo più potente dell’Ucraina» è stato travolto dall’ inchiesta sulla corruzione che ha terremotato il governo di Kiev. Trema il “cerchio magico” del presidente, mentre il generale Valery Zaluzhny, possibile candidato alle prossime elezioni, parla di un «cambiamento in arrivo» in Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online
