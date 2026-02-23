Incontro Green Games | giochi per la sostenibilità

Green Games: giochi per la sostenibilità ha attirato molti partecipanti giovedì 26 febbraio a Il Punto di piazza Garibaldi. L’evento, parte della rassegna Idee in Gioco promossa dall’Università di Parma, mira a sensibilizzare sul tema ambientale attraverso giochi educativi. La partecipazione è stata elevata tra studenti e famiglie, che hanno sperimentato attività pratiche e coinvolgenti. La serata si è conclusa con un dibattito sulle strategie per promuovere comportamenti più sostenibili.