Incontro Green Games | giochi per la sostenibilità
Green Games: giochi per la sostenibilità ha attirato molti partecipanti giovedì 26 febbraio a Il Punto di piazza Garibaldi. L’evento, parte della rassegna Idee in Gioco promossa dall’Università di Parma, mira a sensibilizzare sul tema ambientale attraverso giochi educativi. La partecipazione è stata elevata tra studenti e famiglie, che hanno sperimentato attività pratiche e coinvolgenti. La serata si è conclusa con un dibattito sulle strategie per promuovere comportamenti più sostenibili.
Appuntamento il 26 febbraio alle 17 a Il Punto di piazza Garibaldi nell'ambito della rassegna "Idee in gioco" promossa da Università di Parma, Comune di Parma e COLSER-Auroradomus insieme a Fondazione Munus
