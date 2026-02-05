Workshop sulla sostenibilità dei festival musicali siciliani | al CreZi Plus incontro per buone pratiche per eventi green

Questa mattina al Cre.Zi Plus si è tenuto un workshop dedicato alla sostenibilità dei festival musicali in Sicilia. Organizzato dalla Sicily Music Conference con il supporto di Preview Forma Comune, l’evento ha riunito organizzatori e esperti per discutere di pratiche più ecologiche e di come rendere gli eventi musicali più sostenibili. L’obiettivo è creare una rete regionale che favorisca iniziative più verdi e condivise.

Sicily Music Conference, in collaborazione con il progetto Preview Forma Comune – un ciclo di workshop e networking co-progettato nell’ambito di “Forma Comune - Accademia civica dei linguaggi, dei media e delle comunità” – lancia il primo workshop dedicato alla Rete regionale per la promozione.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

