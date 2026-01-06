Incidente sulla Statale del Lago Maggiore strada chiusa a Cannobio

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 6 gennaio, si è verificato un incidente sulla Statale del Lago Maggiore a Cannobio. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e i servizi di emergenza. La viabilità potrebbe subire disagi fino al ripristino totale delle condizioni di normale circolazione.

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, martedì 6 gennaio, sulla Statale del Lago Maggiore.É successo a Cannobio, dove secondo le prime informazioni due veicoli si sono scontrati all'altezza del chilometro 34. Al momento non è ancora possibile sapere se ci siano feriti.

Incidente a Cannobio, statale chiusa in entrambi i sensi di marcia - E’ chiuso in entrambi i sensi di marcia il tratto della statale 34 del Lago Maggiore, al km 34 nel territorio di Cannobio, per un incidente che ha coinvolto due auto. ecorisveglio.it

