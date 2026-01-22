Un giovane operaio di 25 anni ha perso la vita a Brusasco, nel Torinese, dopo essere rimasto incastrato in un macchinario per lo sminuzzamento del fieno. L’incidente, avvenuto in un’azienda agricola, è ancora oggetto di indagine per chiarire le cause. La tragedia sottolinea l’importanza delle norme di sicurezza sul lavoro e della corretta gestione delle attrezzature agricole.

Andrea Cricca, operaio 25enne, è morto un un’ azienda agricola di Brusasco (Torino) dopo essere caduto, per cause ancora da accertare, all’interno di un macchinario per lo sminuzzamento del fieno, un carro autocaricante. A trovarlo quando non c’era più nulla da fare sono stati i colleghi. La madre del giovane, giunta sul posto, è stata colta da malore e soccorsa dai sanitari del 118 di Azienda Zero. Il dramma dei morti sul lavoro. Secondo gli ultimi dati Inail, da gennaio a ottobre 2025 sono stati denunciati 497.341 infortuni sul lavoro, in netta crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando c’erano stati 5. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Un operaio 25enne è morto incastrato in un macchinario nel Torinese

Operaio resta incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno, morto 25enne a Brusasco (Torino)Un giovane di 25 anni, Andrea Cricca, ha perso la vita a Brusasco (Torino) mentre era al lavoro in una stalla.

Operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario. L'incidente sul lavoro nel TorineseUn giovane operaio di 25 anni è deceduto ieri sera in un incidente sul lavoro presso un’azienda agricola a Brusasco, nel Torinese.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Torino, operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario a Brusasco; Incidente sul lavoro a Torino: un operaio 25enne è morto incastrato in un macchinario; Tragedia sul lavoro a Brusasco, operaio 25enne muore incastrato in macchinario per il fieno; Brusasco, operaio 25enne muore incastrato in un macchinario per il fieno.

Nel torinese un operaio di 25 anni è morto incastrato in un macchinarioÈ accaduto in un’azienda agricola di Brusasco. Mercoledì altri incidenti sul lavoro nel ferrarese, cremonese e nell’aquilano, dove un 38enne è precipitato da un’impalcatura di 7 metri, riportando trau ... editorialedomani.it

Incidente sul lavoro a Torino: un operaio 25enne è morto incastrato in un macchinarioTragico incidente sul lavoro a Torino. Un operaio 25enne di un'azienda agricola è morto incastrato in un macchinario ... dire.it

Tragedia sul lavoro a #Brusasco (Torino). Un #operaio è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno. I colleghi dell'azienda agricola hanno trovato il 25enne già senza vita. x.com

TRAGEDIA A SAN SALVATORE TELESINO: OPERAIO 25ENNE MUORE IMPROVVISAMENTE SUL LAVORO Tragedia questa mattina a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, dove un operaio di 25 anni, di origini indiane e residente nella Valle T - facebook.com facebook