Mano incastrata in un macchinario grave incidente sul lavoro a Montemurlo

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi presso la Marini Industrie, in via di Prato a Montemurlo. Una mano è rimasta incastrata in un macchinario, causando lesioni di notevole entità. L'intervento dei soccorsi è stato immediato. L'evento è sotto i rilievi delle autorità competenti per accertarne le cause e valutare eventuali responsabilità.

Montemurlo (Prato), 16 gennaio 2026 – Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio, alla Marini Industrie in via di Prato a Montemurlo. Un uomo di 55 anni è stato portato in gravi condizioni all'ospedale fiorentino di Careggi. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe riportato gravi ferite a una mano rimasta incastrata dentro a un macchinario. In seguito all'infortunio, l'uomo ha subito l'amputazione di due dita. L'allarme al numero di emergenza 112 è arrivato intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti tutti i soccorritori, dai vigili del fuoco alle ambulanze del 118.

