Forza Italia brindisi di Natale e scommessa sul futuro | a Irpinia il partito rilancia la sfida politica

A Irpinia, Forza Italia rinnova il suo impegno politico con un brindisi di Natale, segnando una scommessa sul futuro del partito. L’evento presso l’Hotel Belsito ha visto la partecipazione di esponenti e rappresentanti, sottolineando l’importanza del confronto e della riflessione in un momento di crescita e rinnovamento.

© Avellinotoday.it - Forza Italia, brindisi di Natale e scommessa sul futuro: a Irpinia il partito rilancia la sfida politica Il consigliere regionale di Forza Italia, Livio Petitto, ha sottolineato l’importanza del tradizionale incontro natalizio tenutosi presso l’Hotel Belsito, occasione per un momento di confronto e riflessione politica."Un'opportunità per scambiarci gli auguri di Natale, ma anche per rilanciare con. Avellinotoday.it BRINDISI CITTA' DEL NATALE 2019 Natale Solidale: prosegue a San Benedetto del Tronto la raccolta alimentare di Forza Italia Giovani - Si è svolta ieri mattina a San Benedetto del Tronto l’iniziativa “Natale Solidale”, la raccolta alimentare promossa da Forza Italia Giovani su tutto il ... picenonews24.it

Pier Silvio Berlusconi pensiona Tajani durante il brindisi natalizio: “A Forza Italia servono facce e idee nuove” - In pole per il dopo c'è Occhiuto, il preferito di Marina Berlusconi ... lanotiziagiornale.it

Flavio Tosi commenta il ritorno di Forza Italia in Giunta regionale del Veneto con la nomina di Elisa Venturini, nuova assessora con delega ad Ambiente e Protezione Civile. #veronanetwork - facebook.com facebook

Chi vuol essere segretario Un reality per Forza Italia x.com