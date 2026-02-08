Questa mattina a Bernareggio, in via De Amicis, un’auto è uscita di strada e si è schiantata. Poco prima delle 7, un uomo di 67 anni ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori dalla carreggiata. Dopo l’incidente, l’uomo ha iniziato a sentirsi male e ora si trova in ospedale in codice rosso. La polizia sta ricostruendo la dinamica e i soccorsi sono al lavoro sul posto.

Incidente stradale a Bernareggio in via De Amicis. Poco prima delle 7 di questa mattina, domenica 8 febbraio, un uomo di 67 anni ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i carabinieri per le indagini del corso, assieme ai sanitari del 118, che sono arrivati in codice giallo con un’ambulanza di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza.Stando alle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, quando i sanitari sono sopraggiunti, l'uomo era fuori dal proprio veicolo. Improvvisamente, però, il 67enne ha iniziato a sentirsi male, accusando dolori cardiaci: l'uomo è quindi stato trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Vimercate.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Bernareggio De Amicis

Un uomo di 41 anni è finito in ospedale dopo essere stato investito da un’auto a Concorezzo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bernareggio De Amicis

Argomenti discussi: Dopo l'incidente inizia a sentirsi male: 67enne in ospedale in codice rosso; Nevicata e strada scivolosa: incidente sul Maloja; Ancora un incidente sulla Bidentina: auto esce di strada e finisce in un fosso profondo 5 metri; L’atleta paralimpico: Così mi sono rialzato.

Dopo l'incidente inizia a sentirsi male: 67enne in ospedale in codice rossoIncidente stradale a Bernareggio in via De Amicis. Poco prima delle 7 di questa mattina, domenica 8 febbraio, un uomo di 67 anni ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. monzatoday.it

Morì dopo l’incidente in bici. Donna patteggia dodici mesiPISA Daniela Cipriani di Cascina aveva 67 anni. Morì pochi giorni dopo l’incidente in bici che era avvenuto il 16 ... lanazione.it

Lajovic ha subito un incidente negli spogliatoi dello stadio che lo ha costretto a lasciare immediatamente la partita. Il tennista serbo è stato trasportato in ospedale dopo aver riportato una contusione alla testa, un taglio al labbro e forse anche la rottura di un de facebook

#Garlasco, De Rensis: “Dell’omicidio i carabinieri lo hanno saputo dopo. Entrarono pensando a un incidente domestico”. Un dettaglio che pesa ancora oggi x.com