Incidente mortale sulla A2 | domani i funerali di Giovanni Spera

Salernotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terranno domani, martedì 2 dicembre alle 10, i funerali di Giovanni Spera, il 54enne deceduto a seguito di un incidente stradale sull'A2 del Mediterraneo nella giornata di domenica. La cerimonia funebre avrà luogo nella chiusa di Giovanni Battista, nella frazione Pezzano di San Cipriano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

incidente mortale a2 domaniIncidente sull'A2, perde il controllo dell'auto e finisce contro la carreggiata: morto un 54enne - Ennesima tragedia sull’A2 del Mediterraneo, dove nel pomeriggio di oggi un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto lungo il tratto autostradale tra Battipaglia ed Eboli ... Riporta ilmattino.it

incidente mortale a2 domaniSi schianta sull’A2 e muore - Un nuovo incidente mortale si è verificato nel pomeriggio sull’A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Battipaglia ed Eboli in direzione nord. Come scrive ilfattovesuviano.it

incidente mortale a2 domaniIncidente a Campagna, Gabriele ed Enrico morti nello schianto: domani i funerali - A perdere la vita Gabriele Viviani e Enrico Gonnella, entrambi di Campagna, 22 e 30 anni. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Mortale A2 Domani