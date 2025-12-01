Incidente mortale sulla A2 | domani i funerali di Giovanni Spera
Si terranno domani, martedì 2 dicembre alle 10, i funerali di Giovanni Spera, il 54enne deceduto a seguito di un incidente stradale sull'A2 del Mediterraneo nella giornata di domenica. La cerimonia funebre avrà luogo nella chiusa di Giovanni Battista, nella frazione Pezzano di San Cipriano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
+++ INCIDENTE MORTALE SULL'AUTOSTRADA +++ Un 54enne di San Cipriano Picentino è morto nel pomeriggio di oggi dopo un incidente lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto compreso tra Eboli e Battipaglia. #incidentestradale #Eboli #Battip - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sull'A2, perde il controllo dell'auto e finisce contro la carreggiata: morto un 54enne - Ennesima tragedia sull’A2 del Mediterraneo, dove nel pomeriggio di oggi un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto lungo il tratto autostradale tra Battipaglia ed Eboli ... Riporta ilmattino.it
Si schianta sull’A2 e muore - Un nuovo incidente mortale si è verificato nel pomeriggio sull’A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Battipaglia ed Eboli in direzione nord. Come scrive ilfattovesuviano.it
Incidente a Campagna, Gabriele ed Enrico morti nello schianto: domani i funerali - A perdere la vita Gabriele Viviani e Enrico Gonnella, entrambi di Campagna, 22 e 30 anni. Segnala ilmattino.it