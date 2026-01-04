Incidente mortale sulla provinciale 120 perde la vita un ragazzo di 24 anni

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla provinciale 120 tra Salice Salentino e Carmiano, nel Salento. Purtroppo, un ragazzo di 24 anni residente a Salice Salentino ha perso la vita nell’incidente. Le autorità sono intervenute per i rilievi e le verifiche necessarie. La vicenda ha suscitato cordoglio nella comunità locale, ancora scossa dall’accaduto.

