incidente mortale sulla provinciale 120 perde la vita un ragazzo di 24 anni

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla provinciale 120 tra Salice Salentino e Carmiano, nel Salento. Purtroppo, un ragazzo di 24 anni residente a Salice Salentino ha perso la vita nell’incidente. Le autorità sono intervenute per i rilievi e le verifiche necessarie. La vicenda ha suscitato cordoglio nella comunità locale, ancora scossa dall’accaduto.

SALICE SALENTINO - Tragedia sulle strade del Salento nelle prime ore di questa mattina. Un ragazzo di 24 anni, residente a Salice Salentino, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 120, nel tratto che collega Salice Salentino a Carmiano. Il giovane era alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

