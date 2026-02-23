Ho pensato fossero tutti morti L’incidente choc della troupe Rai diretta a Sanremo

Un incidente ha coinvolto la troupe Rai de La Volta Buona lungo l'autostrada verso Sanremo, a causa di un problema meccanico improvviso. L'equipaggio ha temuto che tutti i membri fossero rimasti coinvolti in un grave impatto, ma fortunatamente nessuno si è fatto male seriamente. La scena ha provocato rallentamenti e momenti di tensione tra i passanti. La squadra sta ora gestendo le conseguenze dell'incidente prima di proseguire il viaggio.

Disavventura a Sanremo per la troupe Rai de La Volta Buona, coinvolta in un grave incidente lungo l'autostrada in direzione della città che, a partire da domani, ospiterà il festival di Sanremo. È stata la giornalista Rosanna Cacio, inviata per La Volta Buona di Rai Due, a raccontare quanto accaduto dopo il grande spavento. Tutto è accaduto ieri mattina, quando il van della Rai era in viaggio in direzione di Sanremo per iniziare a lavorare al Festival. Mentre l’auto con a bordo Cacio, un film maker e due autori, stava attraversando una delle gallerie dell’autostrada si è verificato lo schianto che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Violento scontro tra il van de La Volta Buona diretto a Sanremo e un’altra auto, la paura della giornalista Rosanna Cacio: “Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato fossero tutti morti”Un incidente tra il van de La Volta Buona e un’altra auto ha causato grande paura tra i presenti.

