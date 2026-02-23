Incidente ad Anagni due morti Ferito un uomo di Aprilia viaggiava con la famiglia

Un incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio ad Anagni ha causato due vittime e un ferito. La causa sembra essere stata una collisione tra due veicoli lungo la strada principale. Tra le vittime ci sono due adulti, mentre un uomo di Aprilia, che viaggiava con la famiglia, è rimasto ferito gravemente. I soccorsi sono intervenuti subito, ma purtroppo non sono riusciti a salvare le persone coinvolte. La strada è stata chiusa per le operazioni di rilievo.

Le vittime sono marito e moglie; in ospedale un 67enne pontino che si trovava in una delle quattro auto coinvolte nel sinistro insieme alla moglie, alla figlia e alla nipotina, tutte illese E’ tragico il bilancio di un incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 22 febbraio, ad Anagni, nel frusinate, in cui è rimasta coinvolta anche una famiglia di Aprilia. Nel sinistro fra quattro vetture hanno infatti perso la vita marito e moglie e sono rimaste ferite tre persone. La tragedia, come riporta FrosinoneToday, si è consumata intorno alle 16.30 di una domenica di febbraio al chilometro 4 di via Anticolana, in località Badia, nel territorio di Anagni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

