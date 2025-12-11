Grave incidente tra Ape Car e auto ad Anagni un morto e un ferito

Un grave incidente si è verificato ad Anagni lungo la strada provinciale 127 via Sabatino, coinvolgendo un Ape Car e un'auto. L'incidente ha causato un decesso e un ferito, suscitando grande tristezza nella comunità locale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Lutto ad Anagni per la morte di un 76enne in un incidente tra la sua Ape Car e un'auto lungo la strada provinciale 127 via Sabatino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

