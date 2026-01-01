Incidente a Torino | scontro tra due auto una si ribalta in carreggiata Semafori danneggiati e in tilt

Mercoledì 31 dicembre 2025, si è verificato un incidente a Torino all’incrocio tra corso Trapani e corso Peschiera. Due auto sono state coinvolte in uno scontro, con una vettura che si è ribaltata in carreggiata. L’incidente ha causato danni ai semafori, provocando disagi e temporanei problemi alla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Un incidente è avvenuto nella prima serata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, all'incrocio tra corso Trapani e corso Peschiera a Torino. A scontrarsi sono state due auto, una delle quali, una Fiat Panda, si è ribaltata in carreggiata. Nella carambola è stato anche abbattuto un semaforo e tutti.

