Grave incidente a Ravagnese scontro auto-motociclo | 16enne in prognosi riservata

È in prognosi riservata il sedicenne che la sera del 2 dicembre alla guida di un motociclo si è scontrato contro un'auto nel quartiere Ravagnese.La polizia locale, guidata dal comandante, colonnello Salvatore Zucco, è al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.Intorno alle 22,30 circa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondisci con queste news

Un grave incidente sul lavoro presso la l’azienda 3A di Arborea, in provincia di Oristano Un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ferito mentre eseguiva lavori di manutenzione all’interno di un capannone - facebook.com Vai su Facebook

In gravi condizioni un ragazzo di 16 anni dopo un terribile scontro tra auto e motociclo - Il giovane era alla guida senza patente e aveva revisione e assicurazione scadute: veicoli sequestrati e indagini in corso sulla dinamica del sinistro ... Segnala quicosenza.it

Reggio, scontro auto-moto: 16enne in prognosi riservata - Il giovane guidava senza patente e il motociclo aveva la revisione scaduta e risultava in lieve stato di ebbrezza ... Si legge su citynow.it

Scontro tra auto e moto in Calabria: 16enne in gravi condizioni - Nell’impatto il sedicenne ha riportato gravi ferite e, nel momento dell’incidente, stava guidando senza patente un motociclo ... Riporta msn.com

Altro grave incidente a Ravagnese, sedicenne in prognosi riservata. Guidava senza patente e con la revisione scaduta - A poche ore dal sinistro mortale verificatosi sulla Gallico Gambarie, un altro grave incidente si è verificato a Reggio Calabria e precisamente nel quartiere ... Lo riporta msn.com

Reggio Calabria, giovane centauro ferito gravemente in un incidente - Nella serata del 2 dicembre scorso, a poche ore dal sinistro in cui era deceduta una giovane donna di 49 anni di Catona verificatosi sulla Gallico- Da reggiotv.it