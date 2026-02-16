Autopalio incidente a Tavarnelle | scontro fra ambulanza e tir 5 feriti Caos traffico verso Siena

Un incidente sull'Autopalio a Tavarnelle ha coinvolto un’ambulanza e un tir, provocando cinque feriti e creando gravi rallentamenti nel traffico verso Siena. Questa collisione si è verificata intorno alle 14, quando i mezzi si sono scontrati in modo violento, bloccando la carreggiata e causando lunghe code di veicoli in entrambe le direzioni.

TAVARNELLE VAL DI PESA (FIRENZE) – Pauroso incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 16 febbraio 2026, sull'Autopalio. Un mezzo pesante e un'ambulanza si sono scontrati intorno alle 14 al chilometro 36 dopo il restringimento all'altezza di Tavarnelle Val di Pesa, in direzione Siena. Cinque le persone rimaste ferite, un uomo di 52 anni, una donna di 31 anni, una di 52 anni, un uomo di 53 anni e una donna di 43 anni, tutti trasportati in codice 2 alle Scotte. Sul posto sono intervenute le ambulanze di Tavarnelle Val di Pesa, l'automedica di Campostaggia, le ambulanze della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Poggibonsi.