Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra feriti e traffico caos

Un grave tamponamento a catena si è verificato sulla strada statale 75 Centrale Umbra a Bastia Umbra, provocando feriti e intensi disagi al traffico. L'incidente, avvenuto il 10 dicembre 2025, ha coinvolto diversi veicoli, creando una situazione di emergenza e rallentamenti significativi sulla viabilità della zona.

Bastia Umbra (Perugia), 10 dicembre 2025 – Grave incidente stradale a Bastia Umbra, sulla strada statale 75 Centrale Umbra. Tre i veicoli coinvolti, due autocarri e un’automobile: lo scontro è avvenuto sulla carreggiata in direzione di Perugia, fra i chilometri 3 e 4 in località Ospedalicchio. La dinamica dell’incidente è quella di un tamponamento a catena: sul posto – oltre alle forze dell’ordine e al personale dell’Anas – sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi che si sono occupati della messa in sicurezza della zona e delle vetture e soprattutto dell’estrazione di uno dei feriti che era rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo dell'auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos

