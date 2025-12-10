Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra feriti e traffico caos
Un grave tamponamento a catena si è verificato sulla strada statale 75 Centrale Umbra a Bastia Umbra, provocando feriti e intensi disagi al traffico. L'incidente, avvenuto il 10 dicembre 2025, ha coinvolto diversi veicoli, creando una situazione di emergenza e rallentamenti significativi sulla viabilità della zona.
Bastia Umbra (Perugia), 10 dicembre 2025 – Grave incidente stradale a Bastia Umbra, sulla strada statale 75 Centrale Umbra. Tre i veicoli coinvolti, due autocarri e un’automobile: lo scontro è avvenuto sulla carreggiata in direzione di Perugia, fra i chilometri 3 e 4 in località Ospedalicchio. La dinamica dell’incidente è quella di un tamponamento a catena: sul posto – oltre alle forze dell’ordine e al personale dell’Anas – sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi che si sono occupati della messa in sicurezza della zona e delle vetture e soprattutto dell’estrazione di uno dei feriti che era rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo dell'auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tamponamento a catena nella galleria San Giovanni della circonvallazione, traffico bloccato tra Pescara e Montesilvano
Incidente in tangenziale a Collegno: tamponamento a catena fra tre auto, traffico nel caos
Incidente a Lanzo Torinese: tamponamento a catena in galleria, un'auto prende fuoco. Traffico nel caos
Nel pomeriggio di oggi, 5 dicembre, si è verificato un incidente a Casalgrasso che ha coinvolto più vetture in un tamponamento a catena, con l'intervento dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e del 118; si segnala un ferito in condizioni non gravi. Vai su Facebook
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos - La dinamica dell’incidente è quella di un tamponamento a catena: sul posto – oltre alle forze dell’ordine e al personale dell’Anas – sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi che ... Lo riporta lanazione.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it