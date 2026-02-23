Incidente a Campo Felice | bambina cade dalla seggiovia trauma

Una bambina di sette anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice e ha riportato un trauma. La causa è stata un malfunzionamento del seggiolino durante la salita, che ha portato la piccola a perdere l’equilibrio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e un elicottero ha trasferito la bambina all’ospedale Gemelli di Roma. La scena ha attirato l’attenzione di altri sciatori, mentre si indaga sull’incidente.