Incidente a Campo Felice | bambina cade dalla seggiovia trauma
Una bambina di sette anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice e ha riportato un trauma. La causa è stata un malfunzionamento del seggiolino durante la salita, che ha portato la piccola a perdere l’equilibrio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e un elicottero ha trasferito la bambina all’ospedale Gemelli di Roma. La scena ha attirato l’attenzione di altri sciatori, mentre si indaga sull’incidente.
Una bambina di sette anni cade dalla seggiovia a Campo Felice: trasportata in elisoccorso al Gemelli Dramma sfiorato sulla neve di Campo Felice, in provincia dell'Aquila. Una bambina di sette anni è caduta dalla seggiovia ieri pomeriggio, finendo sulla neve. La piccola, rimasta sempre cosciente, è stata prima portata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila e poi elitrasportata al policlinico Gemelli di Roma, dove le è stato riscontrato un lieve trauma toracico e alcune contusioni. L'incidente si è verificato in una delle località sciistiche più frequentate d'Italia, a pochi chilometri dalla Capitale.
Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice, elitrasportata d’urgenza a RomaUna bambina di 7 anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice a causa di un malfunzionamento.
Scivola dalla seggiovia e cade per tre metri: ferita bambina di 5 anniUna bambina di 5 anni è caduta dalla seggiovia a Piancavallo, probabilmente a causa di un malfunzionamento del seggiolino.
