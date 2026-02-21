Scivola dalla seggiovia e cade per tre metri | ferita bambina di 5 anni

Una bambina di 5 anni è caduta dalla seggiovia a Piancavallo, probabilmente a causa di un malfunzionamento del seggiolino. La bambina ha perso l'equilibrio ed è scivolata per circa tre metri, riportando ferite lievi. Un passante ha assistito alla scena e ha chiamato i soccorsi, che hanno portato la piccola in ospedale per controlli. La dinamica dell’incidente resta sotto indagine.

L'episodio si è verificato nella giornata di sabato 21 febbraio a Piancavallo. Intervenuto l'elisoccorso Una bambina di 5 anni è caduta dalla seggiovia a Piancavallo. Il fatto è successo nel primo pomeriggio di sabato 21 febbraio, intorno alle 14. Non sono al momento chiare le dinamiche dell'incidente, ma quanto si apprende la bimba, durante la fase di risalita in zona Casere, è scivolata fino a finire fuori dalla seduta. Da qui è precipitata da un'altezza di tre metri. Immediati i soccorsi. La chiamata di aiuto è giunta tramite il Nue112 alla Sores che ha inviato sul posto ambulanza, automedica ed elisoccorso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Uomo di 32 anni cade dalla seggiovia a causa del vento: precipita per 10 metri, è gravissimo Leggi anche: Scivola dalla seggiovia e precipita per quattro metri: grave un 30enne Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incidente sulle piste da sci, 16enne politraumatizzata. Paura all'impianto sciistico: ragazzina resta appesa alla seggioviaMomenti di paura in una stazione sciistica: una ragazzina di 12 anni è rimasta appesa per alcuni momenti ad una seggiovia, prima di cadere, fortunatamente ... virgilio.it Ragazzina cade dalla seggiovia in un impianto sciistico in CaliforniaQuesto è il momento terrificante in cui una ragazzina di 12 anni è stata costretta a rimanere appesa a una seggiovia in una stazione sciistica a Mammoth Lakes, in California, il 31 gennaio scorso. Un' ... msn.com Sai come si prende la seggiovia con gli sci Salire e scendere dalla seggiovia sembra semplice: Martin, maestro di sci del Trentino, ti spiega poche regole per farlo al meglio e goderti la tua giornata sulla neve. Prima di salire Tieni entrambi i bastoncini i - facebook.com facebook