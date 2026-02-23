Incidente a Besnate | 5 feriti viabilità bloccata scatta elisoccorso

Un incidente a Besnate ha causato cinque feriti e blocco del traffico sulla provinciale di via Gallarate. L’impatto si è verificato tra le due rotatorie, vicino alle scuole e a un ristorante giapponese, causando disagio ai pendolari. Un elicottero di emergenza è stato inviato sul posto per soccorrere i feriti più gravi. La polizia sta gestendo la viabilità e accertando le cause dello scontro. La strada rimane chiusa al traffico in attesa delle verifiche.

Sommario. Nel tardo pomeriggio di oggi, 21 febbraio 2026, un grave incidente stradale si è verificato a Besnate, lungo la provinciale di via Gallarate, tra le due rotonde delle scuole e del ristorante giapponese. Lo scontro frontale tra due auto ha coinvolto almeno cinque persone, richiedendo l'intervento di numerosi mezzi di soccorso, tra cui vigili del fuoco, carabinieri e un elicottero dell'elisoccorso. La viabilità è fortemente rallentata nel tratto interessato, chiuso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La scena dell'incidente. Il sole stava tramontando quando l'allarme è scattato alle 18:00.

