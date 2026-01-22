Grave incidente in autostrada quattro feriti dopo il ribaltamento di un' auto | allertato l' elisoccorso

Un grave incidente si è verificato sull'autostrada Messina-Palermo, tra gli svincoli di Villafranca Tirrena e Rometta. Quattro persone sono rimaste ferite a seguito del ribaltamento di un veicolo avvenuto intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, incluso l'elisoccorso, per prestare assistenza ai feriti e gestire la situazione.

È accaduto tra Villafranca e Rometta. Sul posto polizia stradale e 118 Grave incidente sull'autostrada Messina-Palermo. Intorno alle 16.30 un'auto si è ribaltata tra gli svincoli di Villafranca Tirrena e Rometta. Ferite le quattro persone a bordo. Richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118, già intervenuto con un'ambulanza. Sul posto anche la polizia stradale che ha fornito la prima assistenza e sta regolamentando la viabilità. Non sarebbero altri veicoli.🔗 Leggi su Messinatoday.it

