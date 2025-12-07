Incidente si schiantano con l' auto | atterrato l' elisoccorso tra i feriti un 12enne

Sono stati trasportati al San Gerardo di Monza e all’ospedale di Desio le persone coinvolte nel terribile incidente che si è verificato a Mariano Comense, in via per Arosio. Il sinistro si è verificato poco dopo la mezzanotte, a cavallo tra sabato 6 e domenica 7 dicembre: un’auto è rimasta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incidente mortale durante l'inseguimento. Fuggono dai carabinieri e si schiantano: un morto e un ferito

Incidente mortale durante l'inseguimento. Fuggono dai carabinieri e si schiantano: una vittima e un ferito grave

In dieci a bordo di un'auto si schiantano contro un camion: quattro morti e sei feriti, l'incidente choc nel materano

Salerno, incidente a Pastena : auto si schianta contro i dissuasori - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Matera, in dieci nella stessa auto si schiantano contro un camion: morti quattro pakistani - Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. Lo riporta corriereadriatico.it

Incidente a Matera, in dieci nella stessa auto si schiantano contro un camion: morti quattro pakistani, sei feriti gravi - Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. Riporta ilgazzettino.it

In dieci a bordo di un'auto si schiantano contro un camion: quattro morti e sei feriti, l'incidente choc nel materano - Brutto incidente in Basilicata tra un'auto e un camion in territorio di Scanzano Jonico (Matera): il bilancio è drammatico, quattro morti e sei feriti, trasportati d'urgenza in gravi condizioni presso ... Lo riporta leggo.it