Incendio in casa il giorno di Santo Stefano | mamma muore tra le fiamme coi due figli di 4 e 7 anni

Un incendio domestico a Brimscombe, nel Regno Unito, ha causato la tragica morte di Fionnghuala Shearman, 38 anni, e dei suoi due figli di 4 e 7 anni, nel giorno di Santo Stefano. L’incidente ha portato alla perdita di vite umane e solleva questioni sulla sicurezza domestica e sulla prevenzione degli incendi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Fionnghuala Shearman, 38 anni, è morta insieme ai suoi bambini nell’incendio della loro casa a Brimscombe, in Regno Unito. Il marito Tom, agente di polizia, ha provato in tutto i modi a salvarli, ma non ce l'ha fatta. L’incendio non sarebbe doloso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Incendio in casa: donna muore tra le fiamme insieme al suo cane Leggi anche: Malore improvviso, muore mamma di 37 anni: lascia due figli piccoli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Mantova, lascia sul divano il cellulare in carica e un phon: scatta un incendio che gli distrugge la casa; Campodolcino, incendio in una casa di vacanza: dodici ore di lavoro per domare le fiamme; Rogo nella palazzina, 20 evacuati e diversi intossicati; VIDEO | “Avevo paura per la mia famiglia”: incendio a Campodarsego, paura a Santo Stefano. Incendio in casa il giorno di Santo Stefano: mamma muore tra le fiamme coi due figli di 4 e 7 anni - Fionnghuala Shearman, 38 anni, è morta insieme ai figli Eve, 7 anni, e Ohner, 4, nell’incendio della loro casa a Brimscombe, in Regno Unito ... fanpage.it

San Giuliano Milanese, incendio a Borgolombardo nella sera di Santo Stefano - Paura in una palazzina di via Labriola, evacuati i residenti: nessun ferito grazie al pronto intervento dei soccorritori, l'assessore Castelgrande sul posto ... 7giorni.info

Campodolcino, incendio in una casa di vacanza: dodici ore di lavoro per domare le fiamme - La probabile causa è il surriscaldamento di una canna fumaria: la casa era stata abitata fino al giorno di Natale, le fiamme si sono sviluppate nella notte tra Natal ... msn.com

Incendio in casa https://cityne.ws/QQKEd - facebook.com facebook

Bloccate in casa per un incendio, i vigili del fuoco salvano 4 persone. A Mola di Bari, soccorse con speciali cappucci antifumo #ANSA x.com

