Incendio a Domodossola palazzina in fiamme nella notte

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, un incendio ha colpito una palazzina a Domodossola, causando danni alla struttura. L’incendio è scoppiato intorno alle 3:30, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico in uno degli appartamenti. I vigili del fuoco del Vco, con una squadra del distaccamento di Domodossola e volontari di Gravellona Toce, sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’edificio e spegnere le fiamme. Sul posto sono arrivati anche alcuni residenti spaventati che hanno assistito al rogo dal balcone.

Incendio in una palazzina nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio a Domodossola. L' intervento dei vigili del fuoco ha contenuto i danni alla cucina dell'abitazione del primo piano e all'esterno degli appartamenti adiacenti, limitandone la propagazione. A causa della presenza di fumo però l'intero condominio è stato evacuato fino al completamento delle operazioni. Non si registrano feriti. Sul posto anche una volante dei carabinieri della stazione di Domodossola e un'ambulanza.