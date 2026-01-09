Rimorchio in fiamme nel piazzale dell' azienda intervento dei Vigili del fuoco

Stamattina alle 9.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel piazzale di un'azienda a Pantalla per un incendio che ha interessato un rimorchio cassonato. L'intervento ha permesso di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza l’area. Non sono stati riportati feriti. L’accaduto sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

