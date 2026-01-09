Rimorchio in fiamme nel piazzale dell' azienda intervento dei Vigili del fuoco

Stamattina alle 9.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel piazzale di un'azienda a Pantalla per un incendio che ha interessato un rimorchio cassonato. L'intervento ha permesso di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza l’area. Non sono stati riportati feriti. L’accaduto sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

I Vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, intorno alle 9.30, per l'incendio di un rimorchio cassonato all'interno di un'azienda in località Pantalla.Sul posto hanno operato una squadra del distaccamento di Todi e una della sede centrale di Perugia.L'incendio è stato estinto senza ulteriori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

