Rimorchio in fiamme nel piazzale dell' azienda intervento dei Vigili del fuoco
Stamattina alle 9.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel piazzale di un'azienda a Pantalla per un incendio che ha interessato un rimorchio cassonato. L'intervento ha permesso di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza l’area. Non sono stati riportati feriti. L’accaduto sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.
I Vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, intorno alle 9.30, per l'incendio di un rimorchio cassonato all'interno di un'azienda in località Pantalla.Sul posto hanno operato una squadra del distaccamento di Todi e una della sede centrale di Perugia.L'incendio è stato estinto senza ulteriori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Deposito di un'azienda edile va in fiamme: l'intervento dei Vigili del Fuoco per arginare incendio
Leggi anche: Auto in fiamme nel centro abitato: intervento dei vigili del fuoco
Incendio a Pantalla, a fuoco un rimorchio - Todi (Perugia), 9 gennaio 2026 – Incendio questa mattina intorno alle 9,30 a Pantalla : i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un rimorchio cassonato all'interno di un’azienda. lanazione.it
https://www.95047.it/paterno-paura-in-zona-san- marco-camion-in-fiamme-sulla-sp-139-rimorchio- sganciato-in-extremis-ed-evitato-il-peggio/ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.