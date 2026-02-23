Incendio mortale | addio a Sergio Lippi imprenditore e padre di 54

Un incendio scoppiato nella casa di un imprenditore di 54 anni ha causato la sua morte a Corteno Golgi. Le fiamme hanno devastato l’abitazione, lasciando senza parole amici e vicini. I soccorritori hanno tentato di salvare l’uomo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La comunità si stringe attorno alla famiglia, che si prepara a salutare Sergio Lippi. La causa dell’incendio resta ancora da chiarire.

Corteno Golgi si prepara a dare l’ultimo saluto a Sergio Lippi, l’imprenditore di 54 anni morto in un incendio nella sua abitazione. La tragedia è avvenuta sabato sera, ma solo oggi, lunedì 23 febbraio, si terrà la cerimonia funebre nella chiesa parrocchiale del paese. Lippi, fondatore insieme ai fratelli della Palingeo spa, lascia una moglie e due figli giovani, oltre a un’azienda che ha saputo distinguersi nel settore delle fondazioni speciali. L’incendio è scoppiato improvvisamente nella casa di via Paolo VI, nella frazione di Lombro. Secondo una prima ricostruzione, Lippi si trovava nel garage con il figlio di 14 anni quando ha sentito rumori anomali provenire dall’abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Addio all'imprenditore Sergio Lippi, morto nel terribile incendio in casaSergio Lippi ha perso la vita in un incendio che ha devastato la sua casa a Corteno Golgi.

Esplosione in casa a Corteno Golgi: muore a 54 anni l’imprenditore Sergio LippiUn’esplosione ha provocato la morte di Sergio Lippi, 54 anni, a Corteno Golgi.

