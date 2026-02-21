Esplosione in casa a Corteno Golgi | muore a 54 anni l’imprenditore Sergio Lippi

Un’esplosione ha provocato la morte di Sergio Lippi, 54 anni, a Corteno Golgi. La deflagrazione si è verificata in un appartamento pieno di fumo, lasciando poco tempo per intervenire. L’incidente ha causato danni significativi alla struttura e ha impedito all’uomo di mettersi in salvo. I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme e avviare le verifiche sulle cause dell’esplosione. La scena si trova in una zona residenziale tranquilla.

La tragedia nella frazione di Lombro poco prima delle 11 di sabato. Fatale l'inalazione di fumo dopo una deflagrazione partita dall'appartamento al piano superiore Pochi secondi, in un locale saturo di fumo, sono stati sufficienti per spegnere una vita. È morto così, nella tarda mattinata di oggi, sabato 21 febbraio 2026, Sergio Lippi, 54 anni, vittima di un'esplosione avvenuta nella sua abitazione di Corteno Golgi, in Valcamonica, al confine con Aprica e la Valtellina. Il dramma si è consumato attorno alle 11 nella frazione di Lombro, dove l'uomo – residente nel Comasco – aveva una seconda casa in cui tornava spesso per trascorrere del tempo con amici e familiari del paese in cui era cresciuto.