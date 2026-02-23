Addio all' imprenditore Sergio Lippi morto nel terribile incendio in casa

Sergio Lippi ha perso la vita in un incendio che ha devastato la sua casa a Corteno Golgi. Il rogo si è sviluppato sabato in via Paolo VI, causando la tragica morte dell’imprenditore di 54 anni. Le fiamme hanno coinvolto l’intera abitazione, rendendo difficile l’intervento dei soccorritori. La comunità locale si prepara a rendergli l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale. La causa dell’incendio resta ancora da chiarire.

Fondatore della Palingeo spa insieme ai fratelli, aveva 54 anni. Lascia la moglie e i giovani figli. Ipotesi guasto alla stufa all’origine del rogo Alle 10.30 di oggi, lunedì 23 febbraio, la comunità di Corteno Golgi si riunirà nella chiesa parrocchiale per l’ultimo saluto a Sergio Lippi, l’imprenditore di 54 anni morto sabato nel tragico incendio della sua abitazione in via Paolo VI, nella frazione di Lombro. Lippi, fondatore insieme ai fratelli della Palingeo spa – azienda con quartier generale a Carpenedolo specializzata nel settore delle fondazioni speciali – lascia nel dolore la moglie Isabella e i figli Simona e Manuel, oltre a parenti e collaboratori che in queste ore ne ricordano le doti professionali e umane. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

L'imprenditore Sergio Lippi morto a Corteno Golgi nell’incendio della sua casa: fatale il fumo tossicoSergio Lippi, imprenditore di 54 anni, ha perso la vita a Corteno Golgi a causa di un incendio domestico.

Chi era Sergio Lippi, l’imprenditore morto nel Bresciano dopo l’esplosione della stufa a legna di casaSergio Lippi è morto il 21 febbraio a Corteno Golgi, in provincia di Brescia, a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

Si chiamava Sergio Lippi, l'imprenditore deceduto ieri mattina, sabato 21 febbraio, nel suo appartamento di Corteno Golgi Stando a quanto emerso, sul corpo del 54enne non sarebbero state trovate tracce di ustioni o traumi. Per questo motivo, l'ipotesi è che Li - facebook.com facebook

