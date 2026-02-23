Addio all' imprenditore Sergio Lippi morto nel terribile incendio in casa

Da bresciatoday.it 23 feb 2026

Sergio Lippi ha perso la vita in un incendio che ha devastato la sua casa a Corteno Golgi. Il rogo si è sviluppato sabato in via Paolo VI, causando la tragica morte dell’imprenditore di 54 anni. Le fiamme hanno coinvolto l’intera abitazione, rendendo difficile l’intervento dei soccorritori. La comunità locale si prepara a rendergli l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale. La causa dell’incendio resta ancora da chiarire.

Fondatore della Palingeo spa insieme ai fratelli, aveva 54 anni. Lascia la moglie e i giovani figli. Ipotesi guasto alla stufa all’origine del rogo Alle 10.30 di oggi, lunedì 23 febbraio, la comunità di Corteno Golgi si riunirà nella chiesa parrocchiale per l’ultimo saluto a Sergio Lippi, l’imprenditore di 54 anni morto sabato nel tragico incendio della sua abitazione in via Paolo VI, nella frazione di Lombro. Lippi, fondatore insieme ai fratelli della Palingeo spa – azienda con quartier generale a Carpenedolo specializzata nel settore delle fondazioni speciali – lascia nel dolore la moglie Isabella e i figli Simona e Manuel, oltre a parenti e collaboratori che in queste ore ne ricordano le doti professionali e umane. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

L'imprenditore Sergio Lippi morto a Corteno Golgi nell’incendio della sua casa: fatale il fumo tossicoSergio Lippi, imprenditore di 54 anni, ha perso la vita a Corteno Golgi a causa di un incendio domestico.

Chi era Sergio Lippi, l’imprenditore morto nel Bresciano dopo l’esplosione della stufa a legna di casaSergio Lippi è morto il 21 febbraio a Corteno Golgi, in provincia di Brescia, a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

