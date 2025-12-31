Incendio nel piazzale di una ditta di trasporti sulla Pontina | 5 mezzi a fuoco Ipotesi dolo

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, si è sviluppato un incendio nel piazzale di una ditta di trasporti sulla Pontina, a Pomezia. L’incendio ha coinvolto cinque mezzi e al momento si ipotizza un’opera dolosa. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.

Un incendio è divampato nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre nel piazzale che si trova di fonte a una ditta di trasporto merci sulla Pontina, nel territorio di Pomezia. Un vasto rogo che ha colpito cinque mezzi e su cui sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Incendio nella notte vicino Roma, distrutti cinque mezzi - Un incendio è scoppiato ieri notte nel piazzale di una ditta di trasporto merci a Pomezia, centro alle porte di Roma. ansa.it

Notte di fuoco sulla Pontina: sospetta mano della criminalità per l’incendio esploso in una fila di autocarri - Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nella notte il piazzale di una ditta di trasporti situata in via Pontina, a Pomezia. msn.com

