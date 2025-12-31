Marcaria incendio all’alba in una ditta di recupero rottami

Questa mattina a Marcaria, nel mantovano, si è verificato un incendio presso una ditta di recupero rottami. Una colonna di fumo si è alzata all’alba, visibile dalla zona e subito segnalata alle autorità. La situazione è attualmente in fase di gestione, senza notizie di feriti o conseguenze per la popolazione. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Marcaria (Mantova) – Una colonna di fumo molto visibile, all'alba di questa mattina, ha allertato gli abitanti di Marcaria, nel mantovano. A causarla, un incendio alla Bandinelli rottami, che si occupa di recupero di rottami ferrosi e metallici. Sul posto, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Mantova, che hanno domato le fiamme nel giro di un'ora, e una pattuglia dei carabinieri di Castellucchio. Sembrerebbe potersi escludere il dolo. Gli accertamenti dei vigili del fuoco al lavoro dalle prime ore del mattino sull'incendio che ha intaccato la montagna di materiale ferroso, non hanno rilevato tracce di un piromane.

