Varcaturo incendio in una villa | evacuate tre persone Vigili del Fuoco sul posto
Nella serata di ieri, un incendio si è sviluppato in una villa nel parco degli Oleandri a Varcaturo, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Tre persone sono state evacuate in via precauzionale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e le fiamme si sono propagate dal piano inferiore dell’abitazione. Le operazioni di spegnimento sono in corso per mettere in sicurezza l’area.
Un incendio è divampato nella serata di ieri in una villa nel parco degli Oleandri a Varcaturo. Le fiamme, per ragioni ancora in corso di accertamento, sarebbero divampate al piano inferiore dell’abitazione per poi propagarsi in altre stanze. La nube sprigionata dal rogo è rimasta visibile a chilometri di distanza. Dalle prime informazioni raccolte, gli . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Varcaturo, incendio in una villa: evacuate tre persone. Vigili del Fuoco sul posto.
