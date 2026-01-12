Varcaturo incendio in una villa | evacuate tre persone Vigili del Fuoco sul posto

Nella serata di ieri, un incendio si è sviluppato in una villa nel parco degli Oleandri a Varcaturo, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Tre persone sono state evacuate in via precauzionale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e le fiamme si sono propagate dal piano inferiore dell’abitazione. Le operazioni di spegnimento sono in corso per mettere in sicurezza l’area.

