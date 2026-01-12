Varcaturo incendio in una villa | evacuate tre persone Vigili del Fuoco sul posto

Nella serata di ieri, un incendio si è sviluppato in una villa nel parco degli Oleandri a Varcaturo, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Tre persone sono state evacuate in via precauzionale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e le fiamme si sono propagate dal piano inferiore dell’abitazione. Le operazioni di spegnimento sono in corso per mettere in sicurezza l’area.

Un incendio è divampato nella serata di ieri in una villa nel parco degli Oleandri a Varcaturo. Le fiamme, per ragioni ancora in corso di accertamento, sarebbero divampate al piano inferiore dell'abitazione per poi propagarsi in altre stanze. La nube sprigionata dal rogo è rimasta visibile a chilometri di distanza.

