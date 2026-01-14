Incendio in via Ponte Nuovo a Milano paura per due anziani | salvati dai vigili del fuoco

Nella giornata di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, si è verificato un incendio in via Ponte Nuovo a Milano. L’incidente ha coinvolto due anziani residenti nella zona, prontamente salvati dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. La situazione è stata sotto controllo nel giro di poco tempo, evitando conseguenze più gravi. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio e le eventuali misure di sicurezza da adottare.

Milano, 14 gennaio 2026 – Incendio oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, a Milano, in via Ponte Nuovo. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio. Due anziani sono stati prontamente evacuati dai vigili del fuoco a seguito di un rogo sviluppatosi in un appartamento su due livelli, al civico 23. Intervento tempestivo. L'immediatezza dell'intervento ha evitato che i due anziani riportassero conseguenze. Sul posto il personale Vigili del Fuoco di Sesto San Giovanni, Benedetto Marcello e del nucleo SAF, unitamente a carabinieri e 118. Al vaglio le cause che hanno scatenato le fiamme partito, sembra, dalla canna fumaria di una stufa a legna.

Stufa a legna causa un incendio, due anziani salvati dai vigili del fuoco - Due anziani sono stati portati in salvo dai vigili del fuoco dopo che un incendio si era sviluppato in un appartamento in via Ponte Nuovo alla periferia di Milano. ansa.it

