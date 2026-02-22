Bisaccia AV | Incendio doloso – i Carabinieri denunciano un uomo per il rogo di materiale di proprietà di una ditta

Un uomo di Bisaccia ha causato un incendio doloso, danneggiando materiali di proprietà di una ditta locale. Le forze dell’ordine hanno scoperto che il sospetto aveva tentato di coprire un furto con il rogo, che ha anche coinvolto armi illegalmente detenute. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno raccolto prove che hanno portato alla sua identificazione e denuncia. L’indagine continua per chiarire tutti i dettagli dell’incidente e le motivazioni del gesto.

Incendio doloso, furto e armi illegali: denunciato un uomo del posto. Carabinieri della Stazione di Bisaccia coadiuvati dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi hanno individuato e deferito alla competente Autorità Giudiziaria, un uomo del posto, ritenuto responsabile di “ incendio doloso ”, “ furto ” e “ detenzione abusiva di armi ”. L’episodio risale allo scorso gennaio, quando un imprenditore del posto, denunciava l’incendio di vario materiale presso un terreno di sua proprietà. L’attività investigativa, avviata tempestivamente dai militari, ha permesso di risalire all’autore grazie alla visione e all’analisi dei filmati di videosorveglianza comunali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

