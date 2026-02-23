Incendio Crans Montana il capo pompieri Vocat racconta l' incubo

Il capo pompieri Vocat ha descritto l’incendio a Crans Montana come un incubo, causato da un corto circuito che ha rapidamente preso fuoco. Al suo arrivo, ha trovato molte persone ferite e altri che si sono offerti di aiutare i soccorritori a gestire i feriti. Le fiamme hanno bruciato vaste aree, e il pronto intervento ha richiesto molte ore per contenere il rogo. Ora si indaga sulle cause dell’incendio.

AGI - “Al mio arrivo, ho visto molte persone ferite e molte persone che aiutavano noi pompieri a prendere in carico i feriti. Tra queste ultime c’era anche Jacques Moretti”. È un interrogatorio tra le lacrime quello di David Vocat, il capo dei pompieri di Crans Montana che, dalla notte dell’ incendio al ‘Le Constellation’, ha raccontato ai pm di vivere “un incubo senza fine ”. Nell’ultimo dossier delle indagini della Procura vallese depositato dalle parti c’è anche il verbale della sua audizione come testimone. Quella serata di lavoro era cominciata bene, nulla lasciava presagire l’inferno che si sarebbe portato via 41 persone, la gran parte ragazzi e ragazze e la serenità di una località nota per le sue piste di sci. 🔗 Leggi su Agi.it

Crans-Montana, il capo dei pompieri Vocat si difende per la mancata ispezione: "Non era mio compito"Il comandante dei vigili del fuoco di Crans-Montana, Vocat, ha spiegato che la mancata ispezione del 2018 non era di sua responsabilità.

Crans Montana, il capo dei pompieri: “Al Constellation era tutto a posto”. Ma un audit riapre il casoIl capo dei pompieri di Crans Montana ha affermato che all’hotel Constellation tutto funzionava correttamente, ma un audit recente ha messo in discussione questa versione.

L’incendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi

