Incendio a Cupra Marittima | due moto distrutte vigili evitano

Un incendio notturno ha causato la distruzione di due motociclette in fase di lavorazione in una rimessa a Cupra Marittima. Le fiamme sono divampate improvvisamente, con i vigili del fuoco che sono intervenuti rapidamente per spegnerle. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti. La causa dell’incendio resta ancora da accertare, mentre i pompieri lavorano per chiarire l’accaduto. La comunità si interroga sulle origini di questo episodio improvviso.

Un incendio notturno ha devastato una rimessa a Cupra Marittima, distruggendo due motociclette in costruzione. L’incidente, avvenuto poco prima delle 22 di ieri sera in contrada Sant’Andrea, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto, che hanno impiegato tre mezzi e sette operatori per domare le fiamme. La struttura aperta adibita a rimessaggio, situata vicino a un’abitazione, è stata completamente coinvolta dal rogo, ma grazie all’intervento tempestivo non si sono registrati feriti. I pompieri hanno utilizzato liquido schiumogeno sia per spegnere l’incendio sia per raffreddare due bombole di Gpl presenti nelle vicinanze, evitando così ulteriori rischi. 🔗 Leggi su Ameve.eu Incendio in una palazzina, i vigili del fuoco evitano il peggioNel primo pomeriggio a Floresta, i vigili del fuoco di Messina sono intervenuti per un incendio nel sottotetto di una palazzina in via Umberto. Incendio auto a Seregno: vigili del fuoco evitano il peggioUn incendio ha coinvolto un’auto a Seregno, causato da un corto circuito nel vano motore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Fiamme e fumo nel condominio a Cupra Marittima: residenti evacuati, 12 appartamenti inagibili; Incendio in un appartamento. Evacuato intero stabile a Cupra; Incendio in una palazzina sulla Statale Adriatica: evacuati 12 appartamenti; Grottammare, chiude la galleria Vinci sull’autostrada: si potrà avere il rimborso del pedaggio. Cupra Marittima, il fuoco devasta la rimessa, paura per due bombole di Gpl. Carbonizzate anche due moto: indagine sulle causeCUPRA MARITTIMA - Il fuoco devasta la rimessa, paura per due bombole di Gpl. Carbonizzate anche due moto: scatta l'Indagine sulle cause. msn.com Cupra Marittima, incendio a una rimessa: due bombole gpl a rischioI vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti a Cupra Marittima per un incendio a una rimessa ... centropagina.it Cupra Marittima, il fuoco devasta la rimessa, paura per due bombole di Gpl. Carbonizzate anche due moto: indagine sulle cause - facebook.com facebook