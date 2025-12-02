Inaugurata la nuova sede di Confartigianato Imprese Padova

È stata inaugurata ad inizio dicembre la sede rinnovata di Confartigianato Imprese Padova a Carmignano di Brenta, un investimento che rafforza la presenza dell’associazione sul territorio e rinnova l’impegno a offrire servizi sempre più qualificati e vicini alle esigenze delle imprese. Nel corso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

