In città è corsa all' oro ma per venderlo

I romani fanno fila ai Compro Oro per vendere i ricordi d'infanzia, spinti dalla crisi economica. Le richieste di denaro rapido aumentano, e molti portano vecchi ciondoli e medaglie d’oro. Le code si formano davanti ai negozi, mentre le vendite crescono del 20% rispetto allo scorso anno. La domanda di oro usato si fa più forte, e le transazioni si intensificano nelle ore di punta. La città si riempie di persone alla ricerca di liquidità immediata.

I romani in fila ai Compro Oro per vendere "preziosi" ricordi. Nella Capitale è sempre più facile imbattersi in code davanti agli esercizi commerciali specializzati nell'acquisto di oggetti d'oro. Le quotazioni top dell'ultimo periodo del prezzo del metallo prezioso - che ha raggiunto nuovi record storici nell'anno in corso, superando la soglia dei 5mila dollari l'oncia a fine gennaio e toccando picchi superiori ai 5.600 dollari, mosso da un contesto di alta incertezza sul piano geopolitico e turbolenze globali – hanno fatto materializzare assembramenti di cittadini a caccia della massima valutazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Oro di Bankitalia in Manovra, Malan (FdI): “Appartiene al popolo, non vogliamo venderlo come suggeriva Prodi”L’emendamento presentato da Fratelli d’Italia sulla gestione delle riserve auree di Bankitalia riaccende il dibattito politico.

Scontro su oro Bankitalia, Malan (Fdi): “Appartiene al popolo, non vogliamo venderlo come suggeriva Prodi”Lo scontro sulla gestione delle riserve auree di Bankitalia si intensifica tra le forze politiche.

