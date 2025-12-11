Scontro su oro Bankitalia Malan Fdi | Appartiene al popolo non vogliamo venderlo come suggeriva Prodi

Lo scontro sulla gestione delle riserve auree di Bankitalia si intensifica tra le forze politiche. Fdi, attraverso un emendamento alla manovra, ribadisce che l'oro appartiene al popolo e si oppone alle proposte di vendita avanzate in passato. La questione divide l'opinione pubblica e i rappresentanti istituzionali, alimentando il dibattito sulla sovranità e il patrimonio nazionale.

Continua lo scontro sull'emendamento alla manovra, presentato da Fdi, sulle riserve auree di Bakitalia. Malan (Fdi) a Fanpage.it: "Diversamente da quanto disse di voler fare Prodi nel 2007, non abbiamo nessun intenzione di vendere l'oro. Ma lo stesso fatto che Prodi avesse ipotizzato di vederlo, indica che abbiamo ragione noi con l'emendamento: come puoi vendere qualcosa che non è tuo? L'oro è proprietà del popolo italiano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Si è aperto lo scontro tra governo e BCE sulla proprietà e la gestione delle riserve auree di Bankitalia. La maggioranza costretta a modificare l'emendamento che prevedeva l'appartenenza allo Stato dei lingotti detenuti da Bankitalia: "violazione del diritto com - facebook.com Vai su Facebook

"bankitalia" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Scontro su oro Bankitalia, Malan (Fdi): “Appartiene al popolo, non vogliamo venderlo come suggeriva Prodi” - Continua lo scontro sull’emendamento alla manovra, presentato da Fdi, sulle riserve auree di Bakitalia. Si legge su fanpage.it

Scontro tra Governo e Bce sull’oro di Bankitalia, spunta il compromesso - Braccio di ferro sull’oro italiano: il Governo vuole che venga gestito dallo Stato mentre Bce e Banca d’Italia frenano. Secondo quifinanza.it