Oro di Bankitalia in Manovra Malan FdI | Appartiene al popolo non vogliamo venderlo come suggeriva Prodi

L’emendamento presentato da Fratelli d’Italia sulla gestione delle riserve auree di Bankitalia riaccende il dibattito politico. Malan sottolinea che l’oro appartiene al popolo e respinge le proposte di vendita avanzate in passato, come quelle di Prodi. Continua così lo scontro tra le forze politiche sulla questione delle riserve auree e il loro futuro utilizzo.

Continua lo scontro sull'emendamento alla manovra, presentato da Fdi, sulle riserve auree di Bakitalia. Malan (Fdi) in un'intervista a Fanpage.it: "Diversamente da quanto disse di voler fare Prodi nel 2007, non abbiamo nessun intenzione di vendere l'oro. Ma lo stesso fatto che Prodi avesse ipotizzato di venderlo, indica che abbiamo ragione noi con l'emendamento: come puoi vendere qualcosa che non è tuo? L'oro è di proprietà del popolo italiano". 🔗 Leggi su Fanpage.it