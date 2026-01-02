Italia al Ces 2026 con Ice | innovazione startup e tecnologia di frontiera a Las Vegas

L’Italia partecipa al Ces 2026 a Las Vegas con ICE, presentando un ecosistema innovativo che combina la tradizione delle proprie radici con le più avanzate tecnologie di frontiera. L’evento rappresenta un’occasione per mettere in luce startup e soluzioni innovative, rafforzando il ruolo del paese come centro di sviluppo e innovazione nel panorama internazionale.

Un ecosistema dell’innovazione che unisce la solidità delle proprie radici a una visione tecnologica di frontiera. È questo il racconto dell’Italia che si prepara a sbarcare al Ces di Las Vegas, la più grande manifestazione fieristica al mondo dedicata alla tecnologia, in programma dal 6 al 9 gennaio 2026. Sotto il claim “Inspired by legacy, designed by vision”, la missione guidata da Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane porterà nel cuore dell’Eureka Park una delegazione di oltre 60 organizzazioni tra enti di ricerca, acceleratori di innovazione, attori istituzionali, cluster regionali e startup innovative provenienti da 13 regioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

