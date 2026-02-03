Il Giappone ha annunciato di aver trovato uno dei più grandi giacimenti di terre rare al mondo, a soli 5 metri di profondità nelle acque dell’oceano Pacifico. La scoperta potrebbe cambiare gli equilibri nel mercato di queste risorse strategiche, sempre più ricercate per la loro importanza in tecnologia e industria. La ricerca continua, ma per ora il paese si vede già più vicino a ridurre la dipendenza da importazioni estere.

Le terre rare sono talmente strategiche che ormai si cercano ovunque, anche nelle profondità marine. Il Giappone ha iniziato una ricerca sperimentale nelle acque profonde dell’oceano Pacifico e lunedì 2 febbraio ha annunciato di aver estratto con successo, quindi di aver individuato, elementi di terre rare a una profondità di 5.700 metri. Uno sforzo titanico per tentare di rendersi indipendente da materiali così preziosi, oggi acquistati in larga parte dalla Cina. Secondo il ministro della Scienza e della Tecnologia, che riporta i dati delle ricerche scientifiche, l’area intorno all’isola di Minami Torishima conterrebbe oltre 16 milioni di tonnellate di terre rare, ovvero la terza riserva più grande al mondo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Terre rare, scoperto uno dei giacimenti più grandi al mondo: cambiano gli equilibri

